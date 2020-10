Diana Del Bufalo il gesto inaspettato stupisce i fan: “Non so cosa mi ha detto la testa” (Di sabato 3 ottobre 2020) Diana Del Bufalo ha davvero stupito i fan, il suo colpo di testa arriva del tutto inaspettato e la porta fuori dalla sua confort zone. Diana Del Bufalo (fonte Instagram @DianadelBufalo)Questi ultimi anni hanno segnato un grande cambiamento in Diana Del Bufalo, la talentuosa attrice e cantante dopo aver passato dei brutti momenti è tornata più forte di prima. Allegra, solare a tratti un po’ svampita, con il suo stile bon ton e le sue facce buffe ha conquistato proprio tutti. Mentre i fan sognano una storia d’amore con l’amico Cristiano Caccamo, lei è innamoratissima di Edoardo Tavassi. Ma non è al suo fianco che Diana ha ritrovato la ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)Delha davvero stupito i fan, il suo colpo di testa arriva del tuttoe la porta fuori dalla sua confort zone.Del(fonte Instagram @del)Questi ultimi anni hanno segnato un grande cambiamento inDel, la talentuosa attrice e cantante dopo aver passato dei brutti momenti è tornata più forte di prima. Allegra, solare a tratti un po’ svampita, con il suo stile bon ton e le sue facce buffe ha conquistato proprio tutti. Mentre i fan sognano una storia d’amore con l’amico Cristiano Caccamo, lei è innamoratissima di Edoardo Tavassi. Ma non è al suo fianco cheha ritrovato la ...

Agli appuntamenti del festival, si affianca l’esposizione dei manifesti d’artista realizzati appositamente in occasione di God Is Green da Ludovica Anversa, Ambra Castagnetti, Diana De Luca, Chiara ...

Il Teatro Diana presenta la Stagione Teatrale 2020/2021

Il Teatro Diana di Napoli riapre le porte per presentare la nuova stagione teatrale 2020/2021, con ogni riguardo verso le norme sanitarie ripartono da i quattro spettacoli annullati; Gigi e Ross “ And ...

