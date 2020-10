Cura Trump con mix di anticorpi sperimentale, niente idrossiclorochina (Di sabato 3 ottobre 2020) La differenza che c’è tra la medicina fai-da-te e quella ufficiale. La sintesi sta nel bollettino del medico Sean Conley sulla Cura Trump contro il coronavirus. Il dottore della Casa Bianca, infatti, ha informato i giornalisti del percorso che il presidente degli Stati Uniti sta seguendo, a maggior ragione dopo il ricovero nell’ospedale Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland. Si va dal mix di anticorpi sperimentale (testato fino a questo momento su 275 persone in tutto il mondo) a dosi importanti di remdesivir. Ma dell’idrossiclorochina del presidente, il farmaco che più volte aveva esaltato come risolutivo e che addirittura assumeva a scopo precauzionale, non c’è alcuna traccia. LEGGI ANCHE > Trump e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) La differenza che c’è tra la medicina fai-da-te e quella ufficiale. La sintesi sta nel bollettino del medico Sean Conley sullacontro il coronavirus. Il dottore della Casa Bianca, infatti, ha informato i giornalisti del percorso che il presidente degli Stati Uniti sta seguendo, a maggior ragione dopo il ricovero nell’ospedale Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland. Si va dal mix di(testato fino a questo momento su 275 persone in tutto il mondo) a dosi importanti di remdesivir. Ma dell’del presidente, il farmaco che più volte aveva esaltato come risolutivo e che addirittura assumeva a scopo precauzionale, non c’è alcuna traccia. LEGGI ANCHE >e ...

