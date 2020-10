Covid, Juve in isolamento: due positivi, no calciatori né staff tecnico, (Di sabato 3 ottobre 2020) Due membri dello staff della Juventus sono risultati positivi al coronavirus. Lo annuncia la società in una nota, spiegando che 'non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) Due membri dellodellantus sono risultatial coronavirus. Lo annuncia la società in una nota, spiegando che 'non si tratta né diné di membri delloo ...

Sport_Mediaset : +++ #JUVE, DUE POSITIVI (NON GIOCATORI) AL #COVID: SQUADRA IN ISOLAMENTO. +++ #SportMediaset #BreakingNews - Sport_Mediaset : #Juve: due membri dello staff positivi al Covid-19, squadra in isolamento. 'Questa procedura permetterà a tutti i s… - FBiasin : 'Emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staf… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: due membri dello staff positivi al #Covid. Tutto il gruppo squadra in isolamento fiduciario - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juve: due membri dello staff positivi al Covid-19, squadra in isolamento. 'Questa procedura permetterà a tutti i sogge… -