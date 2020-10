Coronavirus: più guariti in Lombardia, 42 pazienti in terapia intensiva (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (42, +3 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del Coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 293 (-9). I tamponi effettuati sono 18.860, il totale complessivo sale a 2.172.337. A fronte di tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Sale il numero deiricoverati in(42, +3 rispetto a ieri) ina causa del. Sale la cifra dei/dimessi complessivi: 81.620 (+392), di cui 1.354 dimessi e 80.266. I ricoverati non insono 293 (-9). I tamponi effettuati sono 18.860, il totale complessivo sale a 2.172.337. A fronte di tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi per una percentuale pari al 2%. Lo rende noto la Regionefornendo i dati sull'emergenza sanitaria.

