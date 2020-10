Coronavirus in Campania, esplodono i contagi: oggi 401 positivi. Numeri mai così alti (Di sabato 3 ottobre 2020) In Campania è già in atto la seconda ondata dei contagi. In tre giorni la regione ha registrato oltre mille positivi. Stando a quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale, sono 401 i casi rilevati in un giorno su oltre 7mila tamponi processati. C’è anche una nuova vittima da Coronavirus: da marzo i … L'articolo Coronavirus in Campania, esplodono i contagi: oggi 401 positivi. Numeri mai così alti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Inè già in atto la seconda ondata dei. In tre giorni la regione ha registrato oltre mille. Stando a quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale, sono 401 i casi rilevati in un giorno su oltre 7mila tamponi processati. C’è anche una nuova vittima da: da marzo i … L'articoloin401mai cosìTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Coronavirus, nuovo record contagi in Campania: sono 401. Mai un picco così alto

In Campania nuovo record negativo per il numero di positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono 401 i contagi, 103 i guariti ed un decesso. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale.

