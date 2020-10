Coronavirus, il virologo Pregliasco: “La salita continua, la sfida è contenere gli effetti pesanti” (Di sabato 3 ottobre 2020) L’aumento di contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 registrato anche oggi a livello nazionale in Italia “è un andamento atteso, ondulante e in crescita, allontanandoci sempre di più dal lockdown“. A puntualizzarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che commenta i dati odierni su Covid-19: 2.844 i nuovi positivi e 27 morti nelle ultime 24 ore. L’andamento in crescita “è legato a condizioni ambientali, sicuramente ancora a un effetto dei viaggi, ma anche e soprattutto ormai dell’apertura della scuole. E andrà a crescere di più”, avverte Pregliasco, e con esso “anche la quota degli effetti più pesanti. Un iceberg che cresce” e mostra ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) L’aumento di contagi daSars-CoV-2 registrato anche oggi a livello nazionale in Italia “è un andamento atteso, ondulante e in crescita, allontanandoci sempre di più dal lockdown“. A puntualizzarlo all’Adnkronos Salute è ildell’Università degli Studi di Milano Fabrizio, che commenta i dati odierni su Covid-19: 2.844 i nuovi positivi e 27 morti nelle ultime 24 ore. L’andamento in crescita “è legato a condizioni ambientali, sicuramente ancora a un effetto dei viaggi, ma anche e soprattutto ormai dell’apertura della scuole. E andrà a crescere di più”, avverte, e con esso “anche la quota deglipiù pesanti. Un iceberg che cresce” e mostra ...

