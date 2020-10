Checco saluta Mirko l'amico "speciale" di battaglie scorrette (Di sabato 3 ottobre 2020) Eleonora Barbieri Morto il ragazo affetto da Sma. Con il comico Zalone girò uno spot ironico sulla disabilità. È difficile non cadere nella retorica, raccontando questa storia. Anche se è stata proprio la volontà del suo protagonista (una volontà di ferro in ogni ambito della vita) di non cedere alla retorica, a renderla così straordinaria. Mirko Toller è morto, a sedici anni, a causa della malattia che non lo ha mai sconfitto, una di quelle così terribili che i medici la indicano con una sigla, «Sma», che significa «atrofia muscolare spinale»: colpisce un neonato ogni diecimila, è una patologia rara, per le quali la ricerca ha ancora più bisogno di fondi, e uccide i motoneuroni, le cellule che, dal midollo spinale, ordinano ai muscoli di muoversi. Infatti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Eleonora Barbieri Morto il ragazo affetto da Sma. Con il comico Zalone girò uno spot ironico sulla disabilità. È difficile non cadere nella retorica, raccontando questa storia. Anche se è stata proprio la volontà del suo protagonista (una volontà di ferro in ogni ambito della vita) di non cedere alla retorica, a renderla così straordinaria.Toller è morto, a sedici anni, a causa della malattia che non lo ha mai sconfitto, una di quelle così terribili che i medici la indicano con una sigla, «Sma», che significa «atrofia muscolare spinale»: colpisce un neonato ogni diecimila, è una patologia rara, per le quali la ricerca ha ancora più bisogno di fondi, e uccide i motoneuroni, le cellule che, dal midollo spinale, ordinano ai muscoli di muoversi. Infatti ...

Mirko Toller e Checco Zalone assieme per la ricerca

