Caso Gregoretti | Salvini in tribunale

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Sequestro di persona e abuso in atti di ufficio. Con questi capi di imputazione, Matteo Salvini, si presenta oggi in tribunale a Catania, per l'udienza preliminare davanti al giudice Nunzio Sarpietro. La prima tappa di un procedimento che potrebbe portare al processo dell'ex ministro dell'Interno, oppure all'archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio. Il leader leghista, arriva di fronte al gup, dopo la richiesta di giudizio fatta dal tribunale dei ministri di Catania, richiesta che ha ottenuto il via libera del Senato lo scorso 12 febbraio. L'accusa formulata è quella di aver "abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell'unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio ...

