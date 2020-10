Calcio: Conte, Vidal sta bene ed è disponibile (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 03 OTT - Arturo Vidal sta bene ed è disponibile: una buona notizia per Antonio Conte che domani affronta la Lazio all'Olimpico. Il tecnico dell'Inter risponde alla domanda sull'obbligo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 03 OTT - Arturostaed è: una buona notizia per Antonioche domani affronta la Lazio all'Olimpico. Il tecnico dell'Inter risponde alla domanda sull'obbligo ...

