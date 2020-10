Brusciano | blitz anti-droga | sgominata piazza di spaccio Sei arresti

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 3 ottobre 2020), vicino Nola. Sei persone sono finite in manette durante i controllicondotti dai Carabinieri.così unadidedita alla vendita di crack, marjiuana e cocaina.: seiIn particolare in via Paolo Borsellino, all’interno del complesso di edilizia popolare «ex legge 219/1981», hanno operato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.