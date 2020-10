Beautiful anticipazioni | Flo e Thomas finiranno in carcere?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il mese di ottobre 2020 si è aperto alla grande con tutta la verità sulla piccola Beth che è venuta finalmente alla luce. Flo ha smesso di mentire e ha raccontato tutto quello che è successo davvero. La miccia è stata innescata dal piccolo Douglas che, con la sua innocenza ha capito che qualcuno tra gli adulti stava mentendo…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani 4 ottobre 2020.ci aspetta anche alla domenica!Liam e Hope possono finalmente sorridere di nuovo. Non solo perchè hanno capito che il loro amore non è mai finito ma perchè adesso hanno una bambina da riabbracciare. La piccola Beth è viva, ci sarà tempo per capire che cosa è successo, come ...