27 morti, curva dei contagi e ricoveri sempre più in alto: coronavirus, altro pessimo bollettino (Di sabato 3 ottobre 2020) Un altro pessimo bollettino relativo all'emergenza coronavirus, quello diffuso dalla protezione civile sabato 3 ottobre. Cifre che arrivano poco dopo le indiscrezioni relative all'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte che dovrebbe essere approvato mercoledì, un ulteriore pacchetto di restrizioni che potrebbe anche essere ampliato nel caso in cui la curva del contagio progredisse ulteriormente, proprio come appare dalle cifre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi positivi, il dato più alto dal 14 aprile a questa parte. Si registrano 27 morti. Gli attualmente positivi salgono così a 55.566, le vittime a 35.968. I dimessi e guariti nel corso dell'ultima giornata sono stati 1.247. Salgono però i ricoverati con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Unrelativo all'emergenza, quello diffuso dalla protezione civile sabato 3 ottobre. Cifre che arrivano poco dopo le indiscrezioni relative all'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte che dovrebbe essere approvato mercoledì, un ulteriore pacchetto di restrizioni che potrebbe anche essere ampliato nel caso in cui ladelo progredisse ulteriormente, proprio come appare dalle cifre. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.844 nuovi positivi, il dato piùdal 14 aprile a questa parte. Si registrano 27. Gli attualmente positivi salgono così a 55.566, le vittime a 35.968. I dimessi e guariti nel corso dell'ultima giornata sono stati 1.247. Salgono però i ricoverati con ...

Cifre che arrivano poco dopo le indiscrezioni relative all'ultimo Dpcm di Giuseppe Conte che dovrebbe essere approvato mercoledì, un ulteriore pacchetto di restrizioni che potrebbe anche essere ...

