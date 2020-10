007 di periferia | tra boxe e fritti Trame dall' assurdo nella strage di Charlie Hebdo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) Infinite e misteriose sono le vie che portano al Jihad, ma una sola cosa è sicura: che in ognuna di esse, a un certo punto, saltano fuori i Servizi segreti. In genere dietro personaggi improbabili con un passato militare e un rapporto oscuro con qualche corpo dello Stato. Nel caso della Francia e di, questo uomo si chiama Claude Hermant, ha un testone così sul quale sembrano avvitati gli occhiali neri e la faccia di uno con cui non è facile discutere. Le armi che in quelle tragiche 48 ore tra il 7 e il 9 gennaio 2015 hanno fatto diciassette morti a Parigi, sono arrivate ai terroristi islamisti passandoe sue mani. Hermant, ex militare con un passato di missioni in Congo e Croazia, militante dell’estrema destra, personaggio che si muove con agilità e - a quanto pare - con la ...