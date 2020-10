Valentina Pitzalis | la fine di un incubo durato nove anni

(Di venerdì 2 ottobre 2020)non dovrà più preoccuparsi dell’indagine per omicidio volontario nei confronti dell’ex marito: finalmente è stata archiviata l’accusa 18 aprile 2011,era rimasta sfigurata a seguito nell’incendio della sua abitazione nel quale morì l’ex marito 27enne Manuel Piredda. A seguito dell’esposto della famiglia dell’uomo, la Procura di Cagliari l’aveva indagata per omicidio … L'articolo proviene da YesLife.it.

È ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Sirai di Carbonia Roberta Mamusa, madre di Manuel Piredda, il 27enne morto nove anni fa nel rogo della sua abitazione a Bacu Abis in cui rimase graveme ...Non ha ucciso l’ex marito Manuel Piredda. Archiviata l’indagine contro Valentina Pitzalis. È stata archiviata l’indagine per omicidio volontario e incendio doloso nei confronti di Valentina Pitzalis.