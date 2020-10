Una nuova Ong per i migranti. ​La colletta la fanno le sardine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Santori&co sostengono la raccolta fondi di ResQ. L'obiettivo: mettere in mare la seconda nave italiana nel Mediterraneo Dopo essere sbarcate nel mare della politica, ora le sardine si gettano sui salvataggi nel Mediterraneo. Dal sostegno verbale a quello pratico, cioè economico. Santori&co, infatti, hanno deciso di sostenere la raccolta fondi per riuscire a far levare l’ancora ad una nuova nave umanitaria per il recupero di migranti nel mare nostrum. L’annuncio è stato dato pochi giorni fa sulla pagina Facebook delle sarde. Dopo la campagna elettorale in favore del centrosinistra, soprattutto in Toscana, ora l’attenzione del movimento nato a Bologna si (ri)sposta sull’immigrazione. Le sardine sosterranno il progetto di ResQ-People Saving People ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo Santori&co sostengono la raccolta fondi di ResQ. L'obiettivo: mettere in mare la seconda nave italiana nel Mediterraneo Dopo essere sbarcate nel mare della politica, ora lesi gettano sui salvataggi nel Mediterraneo. Dal sostegno verbale a quello pratico, cioè economico. Santori&co, infatti, hanno deciso di sostenere la raccolta fondi per riuscire a far levare l’ancora ad unanave umanitaria per il recupero dinel mare nostrum. L’annuncio è stato dato pochi giorni fa sulla pagina Facebook delle sarde. Dopo la campagna elettorale in favore del centrosinistra, soprattutto in Toscana, ora l’attenzione del movimento nato a Bologna si (ri)sposta sull’immigrazione. Lesosterranno il progetto di ResQ-People Saving People ...

luigidimaio : “Rinasce l’Italia” non è solo il titolo di questa edizione del Festival delle città, ma deve essere la nostra missi… - matteosalvinimi : ... di Liguria e Veneto, col nuovo governo delle Marche - unica regione che ha cambiato colore, passando al centrod… - CatalfoNunzia : Emanata la circolare @INPS_it che dà il via libera alla proroga di 2 mesi della #NASpI prevista nel #DecretoAgosto.… - ale13_spino : RT @FredtheFake: Facciamo partire una nuova trattativa per Patrick AURORA BOREALE Berg @dan_maze @Alenize82 - fattukk : RT @PitbullPerAmico: ??URGENTE?? Nati in una rimessa da mamma Pitbull che viene tenuta a catena h24. La mamma non ce la vogliono cedere, ma p… -