UFFICIALE Lecce, arriva Stepinski dal Verona (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto di Maiusz Stepinski dall'Hellas Verona Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Lecce ha annunciato l'arrivo dall'Hellas Verona dell'attaccante Mariusz Stepinski. «L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariusz Stepinski proveniente dall'Hellas Verona FC. L'attaccante, che ha scelto la maglia numero 14, si trova già nel ritiro di Ascoli ed è a disposizione di mister Corini». UFFICIALE l'acquisizione di Mariusz #Stepinski, che ha scelto la maglia n°14

