“Solo per finta”. Alba Parietti parla del figlio al GF Vip: hai capito Francesco Oppini… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Piano piano nella Casa sta emergendo anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Nelle ultime ore il vippone sta facendo parlare di sé per la sua intesa con Dayane Mello. L’imprenditore e la modella sono diventati molto amici, scambiandosi confidenze ma anche tenerezze, Tanto da far sospettare l’esistenza di qualcosa di più di una semplice amicizia. Tanti vorrebbero veder sbocciare un altro flirt nella Casa, ma non va dimenticato che Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini dal 2018 e sulla questione è intervenuta anche lei. Nelle Stories di Instagram ha condiviso lo screen di un tweet che sembra riassumere ciò che pensa di questi rumor: “Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Piano piano nella Casa sta emergendo ancheOppini, ildi. Nelle ultime ore il vippone sta facendore di sé per la sua intesa con Dayane Mello. L’imprenditore e la modella sono diventati molto amici, scambiandosi confidenze ma anche tenerezze, Tanto da far sospettare l’esistenza di qualcosa di più di una semplice amicizia. Tanti vorrebbero veder sbocciare un altro flirt nella Casa, ma non va dimenticato che Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini dal 2018 e sulla questione è intervenuta anche lei. Nelle Stories di Instagram ha condiviso lo screen di un tweet che sembra riassumere ciò che pensa di questi rumor: “Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro ...

NetflixIT : Questo tweet è dedicato a voi, eroi della notte, che sapete aspettare che tutti vadano a letto per guardare la seri… - Corriere : 'Il corpo di Vanessa Incontrada NON è, come è stato definito, «rivoluzionario». Lo è solo per quelle riviste che da… - luigidimaio : “Rinasce l’Italia” non è solo il titolo di questa edizione del Festival delle città, ma deve essere la nostra missi… - M16dicembre1899 : Se non fanno mercato allora il passaggio del turno di ieri è stato solo un danno per noi visto che avremmo altre pa… - solxtice : ho stilato la lista dei libri che dovrei comprare quest'anno per l'uni e quasi mi viene un mancamento a vedere quan… -

Ultime Notizie dalla rete : “Solo per L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia