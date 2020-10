Serie A e Coronavirus | possibile un solo rinvio poi sarà sconfitta a tavolino

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ufficializzate le norme per laA in caso di contagi daLa positività di diversi giocatori in casa Genoa, ha fatto correre ai ripari la LegaA che in un’assemblea ha fatte proprie le norme antidella UEFA. Eccole. Le partite si svolgeranno sempre se i club avranno a disposizione almeno 13 giocatori (si tiene conto dei tesserati ai quali è stato assegnato un numero di maglia), compreso un portiere, negativi all’ultimo test effettuato prima della gara. L’unica eccezione, come capitato nell’ultima settimana al Genoa, è prevista quando un club riscontra almeno dieci positività al Covid-19 nell’arco di sette giorni. In questa circostanza la società può chiedere ildella prima gara in ...