Salvini a processo: qual è la sua difesa tra sequestro e scelta politica (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cosa succederà sabato a Catania, quando inizierà l’udienza preliminare davanti al giudice Nunzio Sarpietro in cui si deciderà se Salvini dovrà essere rinviato a giudizio per per il sequestro di persona di 131 migranti trattenuti a bordo della nave Gregoretti tra il 27 e il 31 luglio 2019? Come vuole difendersi Salvini? Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera riporta le tesi dell’accusa e della difesa del Capitano. Per l’accusa la mancata autorizzazione allo sbarco decisa da Salvini, allora ministro dell’Interno, provocò una «situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti», trattenuti in «condizione di disagio e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cosa succederà sabato a Catania, quando inizierà l’udienza preliminare davanti al giudice Nunzio Sarpietro in cui si deciderà sedovrà essere rinviato a giudizio per per ildi persona di 131 migranti trattenuti a bordo della nave Gregoretti tra il 27 e il 31 luglio 2019? Come vuole difendersi? Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera riporta le tesi dell’accusa e delladel Capitano. Per l’accusa la mancata autorizzazione allo sbarco decisa da, allora ministro dell’Interno, provocò una «situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti», trattenuti in «condizione di disagio e ...

LegaSalvini : HA DIFESO LA NOSTRA PATRIA. LUI HA DIFESO ANCHE ME! MENO 2 GIORNI al processo a Salvini (3 ottobre, Catania).… - Rinaldi_euro : Peter Gomez a L'aria che tira: 'Salvini a processo per la Gregoretti? Si scoprirà che ha fatto ciò che poteva fare' - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - mrzchm : RT @Drittorovescio_: Salvini a processo: 'Ho solo difeso i nostri confini' #Drittoerovescio - fabiotempoMi : RT @Rinaldi_euro: Peter Gomez a L'aria che tira: 'Salvini a processo per la Gregoretti? Si scoprirà che ha fatto ciò che poteva fare' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini processo Salvini a processo, a poche miglia dai negher e in mezzo ai terùn. Noi catanesi passeremo anche questa Il Fatto Quotidiano Catania blindata per il processo Salvini, strade e piazze chiuse, 500 poliziotti in campo

Lo striscione "Leghisti not welcome" al terminal dell'aeroporto di Fontanarossa la dice lunga sul clima che si respira in città alla vigilia dell'udienza preliminare che domattina vedrà l'ex ministro ...

Sequestro di persona o scelta politica: cosa succederà nel processo a Salvini a Catania

I giudici dovranno decidere: secondo l'accusa la mancata autorizzazione allo sbarco da parte dell’ex ministro provocò una «situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con conseguente app ...

Lo striscione "Leghisti not welcome" al terminal dell'aeroporto di Fontanarossa la dice lunga sul clima che si respira in città alla vigilia dell'udienza preliminare che domattina vedrà l'ex ministro ...I giudici dovranno decidere: secondo l'accusa la mancata autorizzazione allo sbarco da parte dell’ex ministro provocò una «situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse, con conseguente app ...