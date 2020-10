Nusco | truffa ai danni di anziani | quasi cinquemila euro per un pacco… di zucchero

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAncora unaaidi. Questa volta è stata messa a segno a(Av) aidi una coppia di coniugi ottantenni: dopo una breve telefonata, un sedicente corriere si presenta a casa loro e, con la scusa di recapitare un pacco indirizzato al nipote, si fa consegnare 4.900in contanti. I malcapitati si rendono conto del raggiro in cui sono incappati solo qualche ora dopo, allorquando contattano il giovane parente e constatano che all’interno dello scatolo c’è solo un pacco di: non hanno esitato quindi a sporgere denuncia presso la locale Stazione. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella, finalizzate all’identificazione del ...