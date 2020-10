Monza-Milano | Superlega 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Vero Volleye Allianzsi sfideranno nell’anticipo della seconda giornata didi volley: eccoe come vederlo intv e. Dopo la bella vittoria contro Modena,vuole ottenere altri tre punti ospitando, reduce a sua volta dal netto successo contro Cisterna. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre alle ore 18:00. La partita sarà visibile intv su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it offrirà unatestuale aggiornata minuto per minuto. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA GIORNATA CLASSIFICA E RISULTATI...

Ultime Notizie dalla rete : Monza Milano

Corriere dello Sport

... Regione Lombardia a Milano sono 159 i nuovi positivi di cui 81 a Milano città. Al secondo posto, molto distante dal capoluogo, si trova Varese con 30 nuovi casi seguita da Monza e Brianza a + 28 e ...Parte sabato 3 ottobre la raccolta di fondi per una nuova nave umanitaria della Ong ResQ. ResQ – People Saving People ha scelto non a caso la data del 3 ottobre per far partire ...