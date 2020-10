Milano, Polizia locale sequestra 7mila mascherine contraffatte (Di venerdì 2 ottobre 2020) Milano, 2 ottobre 2020 - I ghisa milanesi hanno sequestrato circa 7 mila mascherine di stoffa , prive di qualsiasi certificazione ed etichettatura e quindi potenzialmente pericolose, da un rivenditore ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ottobre 2020 - I ghisa milanesi hannoto circa 7 miladi stoffa , prive di qualsiasi certificazione ed etichettatura e quindi potenzialmente pericolose, da un rivenditore ...

Vigili del fuoco e polizia ad assisterli con coperte termiche, un telo di plastica per ripararsi dalla pioggia e bevande calde (ANSA) ...

Sequestrate 7mila mascherine contraffatte e pericolose

Sono state sequestrate 7mila mascherine di stoffa prive di qualsiasi certificazione potenzialmente pericolose da un rivenditore all'ingrosso ...

Sono state sequestrate 7mila mascherine di stoffa prive di qualsiasi certificazione potenzialmente pericolose da un rivenditore all'ingrosso