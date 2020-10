Matrimonio in Campania, De Luca annulla limite di 20 invitati: in arrivo nuova ordinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, una riunione con l’Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la grave crisi del settore, e al termine del quale è stato annunciato un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie. Secondo quanto si … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è svolta oggi a Palazzo Santa Lucia, convocata dal Presidente Vincenzo De, una riunione con l’Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la grave crisi del settore, e al termine del quale è stato annunciato un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie. Secondo quanto si … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

irpiniatimes1 : De Luca: “Al massimo 20 invitati per matrimonio”. La reazione di Squeglia (Assocastelli in Campania) - italianoguasto : @VincenzoDeLuca la sua #Ordinanza dice che entro il 4/10 posso invitare più di 20 persone al mio #matrimonio, il mi… - FijEma : Ad un matrimonio in #Campania nemmeno lo staff dei parcheggiatori fuori il ristorante è sotto 20 unità #covid… - infocampania : NAPOLI - BRILLA IL MATRIMONIO DELLA RICCA EREDITIERA BOLOGNESE -