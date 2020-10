M5s, per Di Maio ormai Di Battista è il passato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non lo cita ma è chiaro che il post ha un destinatario: Alessandro Di Battista. L’ex deputato che ieri a ‘Piazza Pulita’ su La7 ha picconato il Movimento 5 Stelle paventandone una fine perché sta diventando “un partito come l’Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere”. Luigi Di Maio su Facebook prova a ribaltare questa narrazione che l’ex deputato fa nel tentativo di tornare al centro della scena politica e mediatica. “Volevo solo dirvi che io sono ottimista”, scrive il ministro degli Esteri: “Che il Movimento ce la farà, che con l’aiuto di tutti otterrà di nuovo grandi risultati”.Nel mondo pentastellato c’è una battaglia in corso per la leadership. E i due fraterni amici, Di Battista e Di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non lo cita ma è chiaro che il post ha un destinatario: Alessandro Di. L’ex deputato che ieri a ‘Piazza Pulita’ su La7 ha picconato il Movimento 5 Stelle paventandone una fine perché sta diventando “un partito come l’Udeur buono forse più per la gestione di poltrone e di carriere”. Luigi Disu Facebook prova a ribaltare questa narrazione che l’ex deputato fa nel tentativo di tornare al centro della scena politica e mediatica. “Volevo solo dirvi che io sono ottimista”, scrive il ministro degli Esteri: “Che il Movimento ce la farà, che con l’aiuto di tutti otterrà di nuovo grandi risultati”.Nel mondo pentastellato c’è una battaglia in corso per la leadership. E i due fraterni amici, Die Di ...

