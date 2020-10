Klopp “teme” l’Atalanta | «E’ stata la rivelazione dell’ultima stagione»

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha commentato i sorteggi di Champions League che lo hanno inserito in un girone con l'Atalanta e l'Ajax. «L'Atalanta èla sorpresa dell'ultimain Italia e si è consolidata in quella posizione – ha detto riferendosi ai ragazzi terribili di Gasperini – . E poi l'Ajax è famosa per i suoi tanti ottimi giovani. È un gruppo molto interessante, vedremo. Non vedo l'ora di analizzare i nostri avversari, dovremo essere pronti»