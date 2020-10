Governo: Conte, 'presto dl per capitalizzare grandi imprese' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "A breve vareremo un ulteriore decreto per sostenere difficolta' di capitalizzazione delle grandi imprese, anche con strumenti obbligazionari". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "A breve vareremo un ulteriore decreto per sostenere difficolta' di capitalizzazione delle, anche con strumenti obbligazionari". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

Fiera del Levante, inaugurata dal premier Conte l’84a edizione della Campionaria

Di qui la necessità, Presidente Conte, Governatore Emiliano di incoraggiare la ripartenza. Servirà tempo anche per capire quanto gli strumenti del Governo e delle Regioni saranno stati risolutivi e ...

