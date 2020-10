Giro d’Italia 2020, Simon Yates: “Dal 2018 ho imparato tanto, adesso sono pronto” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ho corso il Giro 2018 in maniera aggressiva fin dall’inizio, quella esperienza m’ha insegnato a essere più calmi e a capire che la corsa dura tre settimane. Dobbiamo farci trovare pronti al momento giusto”. Lo ha detto Simon Yates alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via con la cronometro da Monreale a Palermo. Non si tratta di una delle specialità in cui il forte ciclista britannico si trova a suo agio: “Cominciamo con una cronometro in cui mi aspetto di perdere alcuni secondi rispetto ai rivali. Dovremo riguadagnare del tempo nelle tappe successive – spiega il corridore della Mitchelton-Scott in conferenza stampa – cercheremo di cogliere le opportunità quando si ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Ho corso ilin maniera aggressiva fin dall’inizio, quella esperienza m’ha insegnato a essere più calmi e a capire che la corsa dura tre settimane. Dobbiamo farci trovare pronti al momento giusto”. Lo ha dettoalla vigilia della partenza deld’Italia, che prenderà il via con la cronometro da Monreale a Palermo. Non si tratta di una delle specialità in cui il forte ciclista britannico si trova a suo agio: “Cominciamo con una cronometro in cui mi aspetto di perdere alcuni secondi rispetto ai rivali. Dovremo riguadagnare del tempo nelle tappe successive – spiega il corridore della Mitchelton-Scott in conferenza stampa – cercheremo di cogliere le opportunità quando si ...

