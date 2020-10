Flight Simulator è solo l'inizio? Asobo al lavoro su un nuovo progetto con Microsoft (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo sviluppatore di Microsoft Flight Simulator, Asobo, sta lavorando a un nuovo progetto con Microsoft.Questo secondo una nuova intervista di La Tribune con il CEO della società Sebastian Wloch , in cui secondo quanto riferito afferma che oltre a impegnarsi in un decennio di supporto per Flight Simulator, Asobo sta lavorando a due nuovi progetti.Il primo è per il publisher Focus Home, mentre il secondo è un'altra partnership con Microsoft.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo sviluppatore di, sta lavorando a uncon.Questo secondo una nuova intervista di La Tribune con il CEO della società Sebastian Wloch , in cui secondo quanto riferito afferma che oltre a impegnarsi in un decennio di supporto persta lavorando a due nuovi progetti.Il primo; per il publisher Focus Home, mentre il secondo; un'altra partnership con.Leggi altro...

