Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip? Nuovi problemi per lei (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo articolo . La presenza di Elisabetta Gregoraci al ‘Grande Fratello Vip’ continua a far parlare e chiacchierare. Ma che cosa è successo? Elisabetta Gregoraci è senza alcun dubbio e inevitabilmente la protagonista numero uno di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. La donna sta facendo parlare molto di sé per il suo presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, ma … Leggi su youmovies (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo articolo . La presenza dial ‘Grande Fratello’ continua a far parlare e chiacchierare. Ma che cosa è successo?è senza alcun dubbio e inevitabilmente la protagonista numero uno di quest’edizione del ‘Grande Fratello‘. La donna sta facendo parlare molto di sé per il suo presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, ma …

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - Lightvvoodde : un po' antipatica elisabetta gregoraci in questa edizione del gfvip ma sempre bellissima - SuperGuidaTV : Intervista esclusiva a Fulvio Abbate: “Elisabetta Gregoraci crede di vincere il programma ma quando uscirà avrà coc… - valentinadigrav : RT @tempoweb: #GfVip #Gregoraci nella bufera. Quella notte in hotel, esce fuori tutto #grandefratellovip #2ottobre #briatore @giadinagrisu… -