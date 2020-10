Denis Dosio squalificato dal GF Vip 5 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Denis Dosio Il televoto tra Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria e Denis Dosio è stato annullato prima di comunicarne l’esito. A darne notizia sui social è l’account ufficiale del reality. Il motivo è facilmente intuibile: l’influener di Forlì, ieri sera, ha bestemmiato. “Dio b**a, no!” è l’espressione incriminata, che costerà al giovane, durante la puntata di questa sera del programma, la squalifica. Dosio è il secondo concorrente squalificato quest’anno dopo Fausto Leali, espulso per le sue frasi razziste. Sembra ormai una triste tradizione, tra l’altro, quella che vede – se non in ogni edizione ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020)Il televoto tra Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria eè stato annullato prima di comunicarne l’esito. A darne notizia sui social è l’account ufficiale del reality. Il motivo è facilmente intuibile: l’influener di Forlì, ieri sera, ha bestemmiato. “Dio b**a, no!” è l’espressione incriminata, che costerà al giovane, durante la puntata di questa sera del programma, la squalifica.è il secondo concorrentequest’anno dopo Fausto Leali, espulso per le sue frasi razziste. Sembra ormai una triste tradizione, tra l’altro, quella che vede – se non in ogni edizione ...

