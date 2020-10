Cotral | Palozzi | studenti a terra e autobus a piedi | depositeremo interrogazione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – Questo il comunicato del consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano: “Buspieni e utenti a. Sono numerose le segnalazioni cittadine che continuano ad arrivare in merito alla grave situazione che stanno vivendo gliche, ogni mattina, si recano a scuola con i mezzi pubblici dell’azienda regionale, guidata dall’inefficiente presidente Amalia Colaceci.” “L’ottemperanza delle misure di sicurezza, richieste per contrastare la diffusione del Covid-19, ha comportato una riduzione del limite di capienza dei bus con un conseguente disagio per i cittadini che, quotidianamente, viaggiano sulle linee.” Prosegue: “E, a quanto sembra, la ...