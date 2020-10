Contagi a Scuola: Studente Positivo a Bari (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo aver scoperto un caso Positivo tra gli alunni di un istituto di Bari, l’Asl ha disposto la quarantena per la classe. La Scuola coinvolta è una secondaria di primo grado. Gli studenti dovranno rimanere in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Per gli insegnanti, invece, l’Asl non ha predisposto alcuna quarantena. Gli alunni potranno … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo aver scoperto un casotra gli alunni di un istituto di, l’Asl ha disposto la quarantena per la classe. Lacoinvolta è una secondaria di primo grado. Gli studenti dovranno rimanere in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Per gli insegnanti, invece, l’Asl non ha predisposto alcuna quarantena. Gli alunni potranno …

