Belen ed il video hot pubblicato in rete | “è un trauma che rimane per sempre | non sono uscita per due mesi”

Belen Rodriguez si racconta. La showgirl argentina ha svelato tutti i segreti, più qualche retroscena sulla sua carriera. Intervistata ai microfoni del 'Fatto Quotidiano' ha raccontato. "Mi chiedo se potessi tornare indietro se rifarei tutto allo stesso modo, lo stesso lavoro. Forse cambierei delle cose. La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po' sopra. Ripeto, funziona così. La mia non vuole essere una lamentela". Poi un argomento delicato, quello del revenge porn: "ancora adesso non ho superato la questione di quel video hot pubblicato in rete: è un trauma che rimane per sempre, non sono uscita per due mesi"

