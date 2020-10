Zidane | ' Jovic via? Può succedere di tutto'

CheccoCasano : RT @ReteSport: ??? @AranchaMOBILE (#CadenaCope) a #ReteSport ???? 'Il #RealMadrid - da quanto mi risulta - vorrebbe rilanciare #Jovic e lasci… - Enneicikappa : @AliprandiJacopo @CorSport @ReteSport State facendo impazzire questi pseudo-tifosi dicendo un giorno Jovic e un gio… - ReteSport : ??? @AranchaMOBILE (#CadenaCope) a #ReteSport ???? 'Il #RealMadrid - da quanto mi risulta - vorrebbe rilanciare… - Cucciolina96251 : RT @VoceGiallorossa: ?? La situazione Jovic: il calciatore vuole il @ManUtd. Zidane: 'Da qui al 5 ottobre può succedere di tutto' #ASRoma… - siamo_la_Roma : ? Non solo mercato in entrata ?? La #Roma pensa a piazzare qualche esubero ?? La #Sampdoria mette gli occhi su #Fazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Jovic

"Jovic via? Può succedere di tutto...". Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa del futuro di Luka Jovic, sempre più vicino a lasciare il Real Madrid.(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Fonti molto vicine al Real Madrid danno come imminente il passaggio in prestito dell'attaccante Borja Mayoral alla Roma. Secondo quanto riportano i giornali sportivi 'Marca' e ...