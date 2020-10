“Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita”: a chi è attribuita questa frase? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Capita tutti i giorni di incappare in frasi sentite e risentite, più o meno belle, e capita ancora più spesso di non riuscire ad associare ad essere l’autore. Filosofi, scienziati, matematici, sportivi: sono tantissime le categorie di personaggi che hanno dichiarato frasi diventate storiche nei secoli. Tra queste spicca anche una frase in particolare, protagonista di una domanda di Chi Vuol Essere Milionario, in onda questa sera su Canale 5. “Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita“, chi ha detto questa frase? E’ attribuita a Charles Darwin, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Capita tutti i giorni di incappare in frasi sentite e risentite, più o meno belle, e capita ancora più spesso di non riuscire ad associare ad essere l’autore. Filosofi, scienziati, matematici, sportivi: sono tantissime le categorie di personaggi che hanno dichiarato frasi diventate storiche nei secoli. Tra queste spiccaunain particolare, protagonista di una domanda di Chi Vuol Essere Milionario, in ondasera su Canale 5. “Unche osaun’ora del suonon hailvita“, chi ha detto? E’a Charles Darwin, ...

