Ultime Notizie Roma del 01-10-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno lavoro e verdura nonostante la crescita degli occupati osservata a luglio e agosto su base mensile livello dell’occupazione ancora inferiore di oltre 350 mila unità rispetto a quello di febbraiola sottolinea l’Istat che aumenta il 32,1% + 0,3% su luglio della disoccupazione giovanile tolgono gli occupati ad agosto p83000 ma su base annua il calo risulta del 1,8 % pari a meno 425 mila unità Conte su quota 100 a firma scade nel 2021 ma troviamo altre formule per un problema oggettivo gli altri e decine di persone sono state arrestate oggi in un quartiere dello shopping di Hong Kong per aver ispirato il divieto di protesta mentre si celebrava la giornata nazionale cinese Lo ha reso noto la polizia dopo che i ripetuti avvertimenti ...