Ue | Gualtieri | ' in manovra in grado anticipare progetti | sarà coerente con strategia'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Con la legge di Bilancio saremo in grado di anticipare questi progetti" del Recovery plan italiano. "Molti si potranno iniziare ad attuare anche prima, poi ci sarà una integrazione tra le risorse che abbiamo già stanziato". Ad affermarlo, intervenendo al 'Festiva delle Città' organizzato dalle Ali, è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Nella manovra e nella Nadef ci saranno alcuni aspetti del Recovery plan italiano che saranno coerenti con la nostra strategia che prevede un percorso per favorire la crescita del Paese", aggiunge Gualtieri.

