Turchia:Macron,solidarietà con Cipro-Grecia non negoziabile (Di giovedì 1 ottobre 2020) BRUXELLES, 01 OTT - Riguardo al dossier del Mediterraneo orientale "voglio essere molto chiaro: la solidarietà con Cipro e la Grecia non è negoziabile". L'Ue non deve transigere "sulla questione di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) BRUXELLES, 01 OTT - Riguardo al dossier del Mediterraneo orientale "voglio essere molto chiaro: la solidarietà cone lanon è". L'Ue non deve transigere "sulla questione di ...

danieledv79 : RT @guidoolimpio: Macron: disponiamo di dati certi su arrivo di mercenari siriani nel Caucaso via Turchia (Gaziantep). - marcoleofrigio : RT @guidoolimpio: Macron: disponiamo di dati certi su arrivo di mercenari siriani nel Caucaso via Turchia (Gaziantep). - FrncscPltn : RT @guidoolimpio: Macron: disponiamo di dati certi su arrivo di mercenari siriani nel Caucaso via Turchia (Gaziantep). - Rog_2 : RT @guidoolimpio: Macron: disponiamo di dati certi su arrivo di mercenari siriani nel Caucaso via Turchia (Gaziantep). - guidoolimpio : Macron: disponiamo di dati certi su arrivo di mercenari siriani nel Caucaso via Turchia (Gaziantep). -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Macron Turchia:Macron,solidarietà con Cipro-Grecia non negoziabile La Gazzetta del Mezzogiorno Turchia:Macron,solidarietà con Cipro-Grecia non negoziabile

BRUXELLES, 01 OTT - Riguardo al dossier del Mediterraneo orientale "voglio essere molto chiaro: la solidarietà con Cipro e la Grecia non è negoziabile". L'Ue non deve transigere "sulla questione di so ...

Nagorno Karabakh, feriti due giornalisti di Le Monde

Due giornalisti del quotidiano francese Le Monde sono rimasti feriti dal fuoco dell'artiglieria azera nella città armena di Martuni, vicino al fronte del Nagorno Karabakh. Al momento non si conoscono ...

BRUXELLES, 01 OTT - Riguardo al dossier del Mediterraneo orientale "voglio essere molto chiaro: la solidarietà con Cipro e la Grecia non è negoziabile". L'Ue non deve transigere "sulla questione di so ...Due giornalisti del quotidiano francese Le Monde sono rimasti feriti dal fuoco dell'artiglieria azera nella città armena di Martuni, vicino al fronte del Nagorno Karabakh. Al momento non si conoscono ...