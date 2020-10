Tensioni in maggioranza e Zingaretti avverte, riforme o non si va avanti (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Davanti ai distinguo e agli stop degli alleati sul fronte riforme, Zingaretti batte un colpo: serve una visione di Paese, con quattro idee diverse non si va avanti. A far scattare il segretario Pd è stata la frenata dei Cinque Stelle sul pacchetto riforme presentato proprio oggi dai vertici del Nazareno. Lo stop del M5s Il cuore del pacchetto è il superamento del bicameralismo paritario accolto però dai Cinque Stelle come una fuga in avanti: le riforme vanno condivise, no agli annunci di parte, è l'altolà lanciato dal capogruppo pentastellato Davide Crippa. I renziani sono invece pronti a sedersi a un tavolo allargato alle opposizioni, purché il nuovo assetto costituzionale, a partire dalla sfiducia costruttiva, abbia la priorità rispetto alla legge elettorale. Via ... Leggi su agi (Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Dai distinguo e agli stop degli alleati sul fronte riforme, Zingaretti batte un colpo: serve una visione di Paese, con quattro idee diverse non si va. A far scattare il segretario Pd è stata la frenata dei Cinque Stelle sul pacchetto riforme presentato proprio oggi dai vertici del Nazareno. Lo stop del M5s Il cuore del pacchetto è il superamento del bicameralismo paritario accolto però dai Cinque Stelle come una fuga in: le riforme vanno condivise, no agli annunci di parte, è l'altolà lanciato dal capogruppo pentastellato Davide Crippa. I renziani sono invece pronti a sedersi a un tavolo allargato alle opposizioni, purché il nuovo assetto costituzionale, a partire dalla sfiducia costruttiva, abbia la priorità rispetto alla legge elettorale. Via ...

