Sole 24 Ore, ora spunta anche John Elkann. Si allunga ancora la lista dei presunti pretendenti (Di giovedì 1 ottobre 2020) John Elkann, erede Agnelli, presidente di Fca, avrebbe messo gli occhi su Il Sole 24 Ore e vorrebbe portare il quotidiano finanziario nel suo gruppo editoriale Gedi. Questo quanto sostiene il sito "Professione reporter" dedicato al mondo del giornalismo e dell'editoria. Bocche cucite nella redazione di via Monte Rosa, dove comunque la notizia non sembra scaldare troppo gli animi. Negli anni di indiscrezioni, vere o presunte tali, sul futuro del gruppo ne sono circolate davvero tante. Urbano Cairo, Francesco Gaetano Caltagirone, Carlo De Benedetti, sono solo alcuni dei nomi che negli anni sono stati tirati in ballo come possibili "scalatori", senza che poi nulla si sia mai concretizzato. Quello che in questo momento cambia un poco le carte in tavola è il cambio al vertice di Confindustria che ...

Ultime Notizie dalla rete : Sole Ore Scuola: no dei sindacati ai concorsi, ma la ministra Azzolina va avanti Il Sole 24 ORE Bay Yanlis quattrodicesima puntata, lieto fine per Ozgur ed Ezgi! Dove e come vedere la puntata finale in italiano e i nuovi trailer

L’appuntamento è alle ore 20:00 in Turchia (ovvero alle 19:00 di sera da noi). Oppure, aspettando solo poche ore, potete trovare la puntata in originale anche sul canale Youtube ufficiale di Bay ...

USA, dibattito Trump vs Biden: sempre più al centro delle polemiche

A causa degli insulti che sono volati tra i due politici, idee poco chiare e non solo, si sono dovuti prendere dei provvedimenti. Le nuove linee guida verranno discusse nelle prossime 48 ore.

