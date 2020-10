Roland Garros, Berrettini batte Harris e approda al terzo turno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel secondo turno del Roland Garros Matteo Berrettini, dopo il piccolo spavento del secondo set perso, batte come da pronostico il sudafricano Lloyd Harris per 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 e si qualifica per il terzo turno dove affronterà il tedesco proveniente dalle qualificazioni Daniel Altmaier, alla prima presenza nel tabellone principale di uno Slam. Matteo Berrettini – Photo Credits: via Twitter, @RolandGarrosLa storia della partita Il tennista romano, dopo un primo set portato a casa per 6-4 ma meno semplice del previsto, in cui ha subito un break nel quinto game e si è visto annullare tre set point, ha perso il secondo set con lo stesso risultato, cedendo il servizio nel settimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel secondodelMatteo, dopo il piccolo spavento del secondo set perso,come da pronostico il sudafricano Lloydper 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 e si qualifica per ildove affronterà il tedesco proveniente dalle qualificazioni Daniel Altmaier, alla prima presenza nel tabellone principale di uno Slam. Matteo– Photo Credits: via Twitter, @La storia della partita Il tennista romano, dopo un primo set portato a casa per 6-4 ma meno semplice del previsto, in cui ha subito un break nel quinto game e si è visto annullare tre set point, ha perso il secondo set con lo stesso risultato, cedendo il servizio nel settimo ...

