Recovery Fund, prioritario inserire gli aeroporti (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Gli aeroporti sono infrastrutture essenziali per il Paese ed è necessario che vengano inseriti nel Recovery Fund. L'appello di Assaeroporti, per voce del direttore generale Valentina Lener, ha raggiunto i componenti le Commissioni Bilancio e Politiche europee del Senato nel corso dell'audizione che ha preso in esame le Linee Guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesse dal Governo al Parlamento per il relativo parere. Il trasporto aereo è previsto torni ai livelli pre-Covid non prima del 2024. Una prospettiva che impone interventi urgenti per conservare valore e potenzialità del sistema aeroportuale nazionale, risorsa strategica per la connettività del Paese.

