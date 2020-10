(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ripartire. Domani sera a Firenze Claudiovuole voltare pagina, 'dobbiamo fare punti',, dopo due k.o. di fila, 'contro una squadra che sinora ha fatto molto bene in campionato e si è rinforzata ...

bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: #Ranieri rialza la sua #Sampdoria: 'Dimostriamo di essere ben altra cosa' #FiorentinaSampdoria - estornudoauto : RT @Gazzetta_it: #Ranieri rialza la sua #Sampdoria: 'Dimostriamo di essere ben altra cosa' #FiorentinaSampdoria - sportli26181512 : Ranieri rialza la Samp: 'Dimostriamo di essere ben altra cosa': Ranieri rialza la Samp: 'Dimostriamo di essere ben… - UCSampdoriaFeed : Ranieri rialza la Sampdoria: 'Dimostriamo di essere ben altra cosa' - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: #Ranieri rialza la sua #Sampdoria: 'Dimostriamo di essere ben altra cosa' #FiorentinaSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri rialza

La Gazzetta dello Sport

21' MAGIA DI KULUSEVSKI - Che giocata dello svedese che in mezzo a due riesce a liberarsi con un magistrale colpo di tacco, innescato Ramsey che tenta di mettere il pallone sul primo palo ma un difens ...A Marassi il doppio vantaggio (Quagliarella e Colley) dopo 18' non basta ai blucerchiati. La squadra di Pippo Inzaghi non molla e riemerge: doppietta di Caldirola e gol del clamoroso ribaltone firmato ...