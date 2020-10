Previsioni meteo: weekend di pioggia (2-3 ottobre) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, determinerà l’afflusso di forti correnti umide sudoccidentali in quota, sciroccali nei bassi strati, più intense da venerdì sera; sabato passerà un marcato fronte.Previsioni meteoVenerdì 02 ottobre: Inizialmente piogge moderate, poi dal tardo pomeriggio-sera piogge intense sulle Prealpi e in Carnia, abbondanti altrove, anche temporalesche, meno sulla costa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato, anche sostenuto dalla sera. Possibili mareggiate e acqua alta. Vento sostenuto in quota.Sabato 03 ottobre: Probabili piogge molto intense sulle Prealpi, in genere intense altrove. Possibile qualche temporale forte. Soffierà Scirocco da sostenuto a temporaneamente forte. Vento forte anche in quota. Probabili mareggiate e ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una saccatura atlantica, entrando nel Mediterraneo, determinerà l’afflusso di forti correnti umide sudoccidentali in quota, sciroccali nei bassi strati, più intense da venerdì sera; sabato passerà un marcato fronte.Venerdì 02: Inizialmente piogge moderate, poi dal tardo pomeriggio-sera piogge intense sulle Prealpi e in Carnia, abbondanti altrove, anche temporalesche, meno sulla costa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato, anche sostenuto dalla sera. Possibili mareggiate e acqua alta. Vento sostenuto in quota.Sabato 03: Probabili piogge molto intense sulle Prealpi, in genere intense altrove. Possibile qualche temporale forte. Soffierà Scirocco da sostenuto a temporaneamente forte. Vento forte anche in quota. Probabili mareggiate e ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Previsioni meteo Milano 2 ottobre: la settimana si chiude con la pioggia, cielo coperto nel weekend Fanpage.it Meteo, in arrivo vento e temporali: scatta l’allerta in Lombardia

Scatta l’allerta meteo in Lombardia per rischio temporali e vento forte ... Ecco che cosa ci aspetterà nel prossimo weekend in base alle previsioni di 3bmeteo.com: VENERDI. Una vasta area ...

Ondata di maltempo attesa in Veneto: allerta meteo per (quasi) tutto il territorio

La fase più intensa delle precipitazioni è attesa tra il pomeriggio/sera di venerdì 2 ottobre e la prima parte di sabato 3 ...

