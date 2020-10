“Pochi soldi per la sanità. Questa storia deve finire” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “La Campania è la Regione che nel fondo sanitario nazionale riceve meno di tutte le Regioni d’Italia. Questa storia deve finire”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ospite ieri sera di “Porta a Porta”. De Luca ha spiegato che “la Campania viene depredata ogni anno di 300 milioni di euro, perché nel riparto del fondo sanitario nazionale si applica solo un criterio, quello dell’età anagrafica, e siamo la popolazione più giovane. Ma c’è un secondo criterio che andava applicato, che era quello della deprivazione sociale, cioè il livello di reddito, la disoccupazione. Sta di fatto che oggi noi campani abbiamo 30 euro pro capite in meno rispetto al Lazio, 40 euro in meno rispetto alla Lombardia, 46 in meno rispetto al ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 1 ottobre 2020) “La Campania è la Regione che nel fondo sanitario nazionale riceve meno di tutte le Regioni d’Italia.finire”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ospite ieri sera di “Porta a Porta”. De Luca ha spiegato che “la Campania viene depredata ogni anno di 300 milioni di euro, perché nel riparto del fondo sanitario nazionale si applica solo un criterio, quello dell’età anagrafica, e siamo la popolazione più giovane. Ma c’è un secondo criterio che andava applicato, che era quello della deprivazione sociale, cioè il livello di reddito, la disoccupazione. Sta di fatto che oggi noi campani abbiamo 30 euro pro capite in meno rispetto al Lazio, 40 euro in meno rispetto alla Lombardia, 46 in meno rispetto al ...

marattin : Per la prima volta in 30 anni ci sarà una legge di bilancio che, delle due domande solite (“dove prendiamo i soldi?… - Gb13Giovanna : RT @GMarchignoli: @piersileri @Gb13Giovanna Bhe direi anche usare i pochi soldi verso il privato e sempre meno nel pubblico ... forse no?!… - DocSweepsy : RT @mazzettam2: @RiccardoDeias @maurovanetti Gli altri non sono presidenti. Per il resto il sistema è fatto da quelli per favorire quelli.… - Claudio1976cb1 : Salve mi chiamo Claudio??, lavoro come dipendente statale da 24 anni.???????????? Credevo che come lavoro mi potesse basta… - Kays60097839 : RT @marattin: Per la prima volta in 30 anni ci sarà una legge di bilancio che, delle due domande solite (“dove prendiamo i soldi?” e “come… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pochi soldi L'amore vince su tutto: boom di proposte dimatrimonio durante la quarantena e levacanze estive Fortune Italia