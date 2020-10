Pitbull azzanna una bambina: intervengono 10 persone per staccarlo dalla gamba (video) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hanno fatto il giro del mondo le drammatiche immagini di un cane Pitbull che azzanna una bimba di 7 anni e viene staccato a fatica, dopo l’intervento di almeno dieci persone. È accaduto, in Argentina, nella città di San Miguel. Sabato pomeriggio, una bambina di 7 anni è stata aggredita ferocemente da un Pitbull mentre si accompagnava la madre a fare la spesa. L’episodio scioccante è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza di un negozio. Mostra come l’animale si avvicina alla minore per annusarla e da un momento all’altro inizia ad aggredirla. Il video mostra come il cane abbia azzannao la piccola alla gamba sinistra e l’abbia tenuta per quasi due minuti. In quel lasso di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hanno fatto il giro del mondo le drammatiche immagini di un canecheuna bimba di 7 anni e viene staccato a fatica, dopo l’intervento di almeno dieci. È accaduto, in Argentina, nella città di San Miguel. Sabato pomeriggio, unadi 7 anni è stata aggredita ferocemente da unmentre si accompagnava la madre a fare la spesa. L’episodio scioccante è stato ripresotelecamera di sicurezza di un negozio. Mostra come l’animale si avvicina alla minore per annusarla e da un momento all’altro inizia ad aggredirla. Ilmostra come il cane abbiao la piccola allasinistra e l’abbia tenuta per quasi due minuti. In quel lasso di ...

