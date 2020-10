“Per uccidere Daniele ed Eleonora ho comprato un coltello da caccia. Provavo invidia per la loro relazione. Poi sono andato a dormire”: la confessione sul duplice omicidio di Lecce (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Durante la permanenza nell’abitazione mi aveva dato fastidio qualcosa. Ho provato e accumulato tanta rabbia che poi è esplosa. Non sono mai stato trattato male. La mia rabbia, forse, era dovuta all’invidia che Provavo per la loro relazione”. Con queste parole, Giovanni Antonio De Marco, 21enne studente di infermieristica, ha spiegato il brutale duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, uccisi a coltellate la sera del 21 settembre scorso nella loro abitazione a Lecce. La sua confessione è contenuta nelle 14 pagine che compongono l’ordinanza firmata dal gip Michele Toriello al termine dell’interrogatorio di convalida con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Durante la permanenza nell’abitazione mi aveva dato fastidio qualcosa. Ho provato e accumulato tanta rabbia che poi è esplosa. Nonmai stato trattato male. La mia rabbia, forse, era dovuta all’cheper la”. Con queste parole, Giovanni Antonio De Marco, 21enne studente di infermieristica, ha spiegato il brutalediDe Santis edManta, uccisi a coltellate la sera del 21 settembre scorso nellaabitazione a. La suaè contenuta nelle 14 pagine che compongono l’ordinanza firmata dal gip Michele Toriello al termine dell’interrogatorio di convalida con la ...

micheleemiliano : I ricercatori del De Bellis di Castellana Grotte hanno fatto un’importante scoperta: bloccando una proteina riparat… - GpI66 : M&Nz,sinceramente,mi sto stancando,sempre le stesse cose,gli stessi idioti,le stesse,gli stessi,non cambia,il livel… - ElenaOp14657178 : @sumaistu47 @ninabecks1 Avanzi di galera ed esaltati. Per questo amano provocare le guerre in giro per il mondo, so… - FPrausnitzii : @marioadinolfi Rosalia Lombardo, morta nel 1920 : glicerina per evitare di essiccarla, formalina satura di sali di… - CercielloRenato : RT @francescatotolo: Ora inizia la santificazione del peschereccio tunisino abbordato dalla @GDF: si cerca di far passare che non c’è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Per uccidere Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera