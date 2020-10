Ottobre 2020, tra anniversari ed eventi (Di giovedì 1 ottobre 2020) 1 Ottobre Si festeggia in questo giorno la Giornata Internazionale delle persone anziane oltre a quella dedicata al caffè. Tre anni fa, il controverso referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal Governo spagnolo e poi bocciato dal tribunale costituzionale spagnolo. Due anni fa, la morte del cantautore francese Charles Aznavour. 2 Ottobre Oggi è la Festa mondiale dei Nonni. Nel 1869, nasce Gandhi, politico e filosofo indiano che ispirò il movimento pacifista in grado di ottenere l'indipendenza del paese dalla Gran Bretagna. In suo onore, l’ONU ha dichiarato il 2 Ottobre la “Giornata Internazionale della nonviolenza”. Novantacinque anni fa, William Taynton passa alla storia come il primo uomo a comparire in televisione. Il fattorino britannico si offre all'ingegnere ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020) 1Si festeggia in questo giorno la Giornata Internazionale delle persone anziane oltre a quella dedicata al caffè. Tre anni fa, il controverso referendum sull'indipendenza della Catalogna, non riconosciuto dal Governo spagnolo e poi bocciato dal tribunale costituzionale spagnolo. Due anni fa, la morte del cantautore francese Charles Aznavour. 2Oggi è la Festa mondiale dei Nonni. Nel 1869, nasce Gandhi, politico e filosofo indiano che ispirò il movimento pacifista in grado di ottenere l'indipendenza del paese dalla Gran Bretagna. In suo onore, l’ONU ha dichiarato il 2la “Giornata Internazionale della nonviolenza”. Novantacinque anni fa, William Taynton passa alla storia come il primo uomo a comparire in televisione. Il fattorino britannico si offre all'ingegnere ...

Agenzia_Ansa : #Tariffe Dal primo ottobre +15,6% per la luce e +11,4% per il gas #ANSA - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Ottobre: Ecco il Sussidistan della Confindustria. Oltre 50 miliardi - Agenzia_Ansa : Tariffe: dal primo ottobre +15,6% luce e +11,4% gas I #prezzi tornano così su livelli vicini a quelli pre-Covid.… - Franc_1992 : RT @GAngrilli: FINALMENTE GLI AIUTI PROMESSI PER L'ITALIA IN DIFFICOLTÀ. DAL 1° OTTOBRE 2020: LUCE +15,6%. GAS +11,4%. BRAVI E GRAZIE! ??????… - ConunagrandeA : RT @ArchivioGrafton: Bologna, inaugurazione dell’#Archivio dei Movimenti “via Avesella”, 7 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ottobre 2020 Appuntamenti e scadenze dell'1 ottobre 2020 Teleborsa Giorgia e Luca Matrimonio a Prima vista Italia 2020: il matrimonio continua o hanno divorziato?

Vi ricordiamo inoltre che la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia andrà in onda in chiaro il 6 ottobre 2020 alle 21,20 su Real Time.

Catania, parte la “Campagna Nastro Rosa”: visite senologiche gratuite

Inizia oggi la “Campagna Nastro Rosa LILT for Women 2020“, promossa dalla Lega Italiana ... in provincia di Catania la LILT offrirà durante il mese di ottobre visite senologiche gratuite.

Offerte Amazon 1 ottobre fino al 58%: Belkin, WD, Xiaomi, TCL, Braun, Texas Instruments

Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto TV TCL 43P611 43 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV 3.0 (Micro dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, T-Cast) [Classe di efficienza ...

Vi ricordiamo inoltre che la prima puntata di Matrimonio a prima vista Italia andrà in onda in chiaro il 6 ottobre 2020 alle 21,20 su Real Time.Inizia oggi la “Campagna Nastro Rosa LILT for Women 2020“, promossa dalla Lega Italiana ... in provincia di Catania la LILT offrirà durante il mese di ottobre visite senologiche gratuite.Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto TV TCL 43P611 43 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV 3.0 (Micro dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, T-Cast) [Classe di efficienza ...