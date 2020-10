“Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”. Professore muore in classe di fronte ai suoi studenti a Palermo (Di giovedì 1 ottobre 2020) È successo in classe, davanti ai suoi studenti, mentre stava svolgendo un’ordinaria ora di lezione. Un Professore del liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, a Palermo, è morto all’improvviso a causa di un malore. “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua“, sono state le sue ultime parole. Stando a quanto riferito dai testimoni, non c’è stato neanche il tempo di soccorrerlo: il docente di 50 anni si è accasciato al suolo ed è morto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Sotto choc gli alunni che hanno assistito, impietriti, alla morte del loro Professore. (immagine d’archivio) L'articolo “Non sto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) È successo in, davanti ai, mentre stava svolgendo un’ordinaria ora di lezione. Undel liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, a, è morto all’improvviso a causa di un malore. “Non stound’acqua“, sono state le sue ultime parole. Stando a quanto riferito dai testimoni, non c’è stato neanche il tempo di soccorrerlo: il docente di 50 anni si è accasciato al suolo ed è morto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Sotto choc gli alunni che hanno assistito, impietriti, alla morte del loro. (immagine d’archivio) L'articolo “Non sto ...

