Nasce la Comunità del Rito del Caffè Espresso | “Diventi patrimonio dell’Umanità”

Il 1 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Caffè, il Consorzio di Tutela del Caffè Espresso Italiano Tradizionale annuncia la nascita della "Comunità del Rito del Caffè Espresso". Un passaggio fondamentale perché proprio questa Comunità sarà al centro di una campagna a sostegno della candidatura del Caffè Espresso Italiano a patrimonio immateriale dell'Umanità presso l'Unesco. L'iniziativa in questione prevede l'avvio di una raccolta firme sul sito www.Ritodelcaffe.it e il coinvolgimento di tutti i componenti della Comunità stessa invitati a partecipare, con un proprio contributo, alla creazione di un e-book. Tutti gli amanti dell'Espresso potranno ...

